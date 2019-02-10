Рэй Варгас победил Манзаниллу и защитил свой пояс WBC

Сакраменто, США, , 15:10 — REGNUM Мексиканский боксер Рэй Варгас победил представителя Венесуэлы Франклина Манзаниллу в ходе вечера профессионального бокса в Индио (США, штат Калифорния) и отстоял этой победой свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в наилегчайшем весе, сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

Во время второго раунда мексиканец оказался в нокдауне после удачного удара Мназаниллы, однако это не помешало ему собраться и довести бой до победного завершения.

По итогам 12 раундов боя все судьи единогласны решением отдали победу мексиканскому спортсмену с одинаковым счетом — 117:108, 117:108, 117:108.

Отметим, это 33-я победа Варгас в 33 боях (22 нокаутом) и пятое поражение Манзаниллы при 18 победах (17 нокаутом).