Руководитель команды Ф1 «Ред булл»: Леклер заставит Феттеля прогрессировать

Милтон-Кинс, Великобритания, , 14:34 — REGNUM Приход в команду автогонок серии «Формула-1» пилота из Монако Шарля Леклера может заставить прогрессировать четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, считает руководитель команды «Формулы-1» «Ред булл» Кристиан Хорнер, его слова приводит 10 февраля портал Autosport.

«Появление Леклера заставит Феттеля искать пути к новому уровню выступлений», — заявил Хорнер и добавил, что Леклер невероятно талантливый гонщик и давление с его стороны на Феттеля может принести захватывающие результаты.

Также, как считает руководитель «Ред Булл», Феттель сравнительно легко обыгрывал финна Кими Райконнена, когда тот был его партнером по команде, однако с Леклером придется работать упорнее, что также может подтолкнуть немецкого гонщика на новый уровень.

Кроме этого Хорнер уверен, что Феттель поддержал изменения внутри «Феррари» и у него, очевидно, большие ожидания от них

«В команде новый пилот, новый менеджмент и много другого нового», — заключил руководитель команды «Ред булл».

Отметим, Кристиан Хорнер руководил четырьмя чемпионскими сезонами Феттеля в команде «Ред булл», а также его последней кампанией в её составе, в ходе которой его опередил новичок Даниэль Риккардо.