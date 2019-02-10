СМИ: «МЮ» готов заплатить «Фулхэму» 50 млн фунтов за хавбека Сесеньона

Лондон, , 14:11 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитника «Фулхэма» Райаном Сесеньоном, сообщает 10 февраля Daily Express.

По информации издания, «МЮ» готов выложить 50 миллионов фунтов (около 57,1 млн евро) за трансфер игрока и, как ожидается, намерен сделать 18-летнему игроку предложение во время летнего трансферного окна.

При этом текущий контракт Сесеньона с «Фулхэмом» действует до лета 2020 года и на данный момент игрок и клуб не смогли договориться о его продлении.

Отметим, Сесеньон играет в основном составе «Фулхэма» с лета 2016 года. В текущем сезоне футболист вышел на поле в 23 матчах и отметился в них 2 голами и пятью результативными передачами.