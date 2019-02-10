«Ванкувер» обыграл «Калгари» по буллитам

Ванкувер, Канада, , 14:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» одержал победу в серии послематчевых буллитов над командой «Калгари Флэймз», сообщает 10 февраля Сhampionat.com.

Встреча проходила в Ванкувере и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Борьба в матче шла на равных, несмотря на то, что лидер Западной конференции встречался с командой, находящейся там же во второй половине турнирной таблицы.

Основное время закончилось с ничейным счетом 3:3, причем счет этот установился уже ближе к концу второго периода.

У хозяев шайбами отметились Бо Хорват (1-я минута), Джош Ливо (13-я) и Брок Бёзер (36-я при игре 4×4).

У их оппонентов голы на свой счет записали Элиас Линдхольм (7-я), Сэм Беннет (14-я) и Эндрю Манджапане (34-я).

Овертайм также закончился без забитых шайб, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее. Победная шайба на счету нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона.

Отметим, это третье поражение «Калгари» в четырех последних играх и клуб с 7 очкам и минимальным преимуществом в одно очко (73 — у Сан-Хосе) с трудом остаётся лидером Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» находится так же на западе с 57 очками на девятой позиции.