СМИ: Фалькао намерен уйти из «Монако»

Монако, , 14:03 — REGNUM Колумбийский форвард футбольного клуба «Монако» Радамаэль Гарсиа Фалькао намерен покинуть свой текущий клуб, сообщает 10 февраля Don Balon.

При этом, по данным издания, 33-летний форвард не намерен возвращаться в состав мадридского клуба «Атлетико», за который он играл в период с 2011 по 2013 годы, по причине конфликта с его главным тренером Диего Симеоне.

Отметим, Фалькао перешел в «Монако» в 2013 году из «Атлетико». В текущем сезоне футболист сыграл за клуб в 20 матчах и отметился в них 8 мячами и 3 результативными передачами.

Напомним, сегодня состоится матч 24-го тура французского футбольного первенства между клубами «Монако» и «Монпелье». Матч начнется в 17:00 мск.