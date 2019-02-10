Благотворительная лыжня на 2019 метров прошла в псковском Острове

Остров, Псковская область, , 13:08 — REGNUM В городе Остров Псковской области на базе спортивного центра «Юность» 9 февраля собралось 2,5 тыс. участников 37-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на старт вышли и любители, и профессионалы: самому юному участнику — 4 года, самому старшему — 81 год.

Гонка прошла на трёх дистанциях — 10 км, 5 км и 2 км, при этом впервые все желающие, независимо от возраста, смогли выйти на старт благотворительной гонки, протяженность которой составила 2019 метров.

Для участия в этом забеге каждый должен был принести небольшую игрушку, которые потом будут вручены самым лучшим юным лыжникам или переданы в детские дома региона.

Напомним, «Лыжня России» — самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие практически все субъекты Российской Федерации. Цель соревнований — привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом, дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.