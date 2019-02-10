«Торонто» обыграл «Монреаль» в овертайме

Монреаль, Канада, , 13:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу в овертайме над хоккеистами «Монреаль Канадиенс», сообщает 10 февраля Сhampionat.com.

Игра проходила на льду «Белл-центра» в Монреале и закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились Андреас Юнссон (3-я минута), российский защитник «Торонто» Никита Зайцев (5-я) — это его вторая шайба в сезоне, Вильям Нюландер (49-я). Победный гол на счету Джона Тавареса (63-я при игре 3×3).

У их оппонентов голами отличились Эндрю Шоу (1-я), словацкий форвард «Монреаля» Томаш Татар (22-я) и удачно реализовавший на 48-й минуте большинство Брендан Галлахер.

Отметим, по итогам игры «Торонто» с 71 оком находится на втором месте восточной конференции НХЛ, «Монреаль» с 69 очками там же на четвертой позиции.