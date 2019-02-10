СМИ: «Эвертон» может сменить Силву на Бьелсу

Ливерпуль, Великобритания, , 12:58 — REGNUM Футбольный клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» рассматривает главного тренера аргентинской команды «Лидс» Марсело Бьелса в качестве альтернативы действующему главному наставнику «Эвертона» Марко Силва, утверждает 10 февраля британская газета Daily Star.

По данным издания, руководство «Эвертона» настолько впечатлила работа Бьелсу на посту главного наставника «Лидса» (клуб является лидером аргентинского чемпионата), что их даже не смущает факт того, что сам Силва недавно главным фигурантом скандала о шпионаже за командами соперника и сознался в этом. Контракт Бьелса с «Лидсом» рассчитан до лета 2020 года.

Отметим, действующий главный тренер «Эвертона» Марко Силва может потерять свой пост из-за неудовлетворительных результатов игры, так как команда под его руководством проиграла в 7 из 10 последних матчах.