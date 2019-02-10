Сёма Уно победил на чемпионате четырех континентов с новым рекордом

Анахайм, США, , 12:35 — REGNUM Японский фигурист Сёма Уно стал победителем в одиночном разряде у мужчин на чемпионате четырех континентов, проходящем в Анахайме, сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

Победный результат японца по итогам короткой и произвольной программы составил 289,12 баллов.

Второе место на турнире занял китайский фигурист Цзинь Боян с результатом 273,51 балла. На третьем — представитель США Винсент Чжоу с результатом 272,22 балла, американский фигурист был лидером соревнований по итогам исполнения короткой программы.

Отметим, результат Сёма Уно, полученный им за произвольную программу, стал новым мировым рекордом (197,36 балла). Это первый выигрыш на данном турнире для японца.