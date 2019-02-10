«Тампа» переиграла «Питтсбург» и одержала 40 побед в 55 матчах

Тампа, США, , 12:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл хоккеистов «Питтсбург Пингвинз» в мате регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила в Тампе на льду «Амали-Арены» и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились Янни Гурд (16-я минута), Эрик Чернак (16-я), Энтони Сирелли (28-я в меньшинстве), Тайлер Джонсон (45-я) и Джей Ти Миллер (55-я).

У их соперников шайбы в свой актив записали Том Уилсон (14-я), Джаерд Маккен (29-я), Брайан Раст (36-я), и Тэннер Пирсон (56-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сумел отразить 28 из 32 бросков по его воротам. Другие российские участники матча не отметились в нем результативными действиями.

Эта победа стала для «Тампы» 40-й в 55 играх текущего сезона и это четвертый подобный результат во всей истории НХЛ.

Отметим, это четвертое подряд поражение для «Питтсбурга» и по итогам игры клуб с 63 очками находится на восьмой позиции конференции востока НХЛ, «Тампа» же является лидером восточной конференции с 84 очками.