Главный тренер «ПСЖ»: Кавани и Верратти могут пропустить матч с «МЮ»

Париж, , 12:07 — REGNUM Итальянский хавбек Марко Верратти и уругвайский форвард Эдинсон Кавани футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут пропустить матч клуба с лондонской командой «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала лиги Чемпионов. Об этом рассказал на пресс-конференции после матча 24-го тура французского чемпионата лиги-1 главный тренер ПСХ Томас Пухель, его слова приводит 1 февраля пресс-служба парижской команды.

По словам Пухеля, у Кавани мышечные проблемы и клуб намерен использовать оставшееся до матча с «МЮ» время для восстановления своих игроков. Также главный тренер ПСЖ отметил, что матч с «МЮ» важен для команды и потому тренерский штаб хочет полагаться на ключевых игроков, при этом известно, что бразильский форвард ПСЖ Неймар не примет участия в матче по причине восстановления после травмы.

«Есть сомнения по поводу Верратти и Кавани», — заключил Томас Пухель.

Отметим, матч 24-го тура французского чемпионата лиги-1 между командами ПСЖ и «Бордо» закончился победой парижан со счетом 1:0. Кавани и Верратти были заменены во время игры из-за травм.