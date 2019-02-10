Дж. Дэвис победил Руиса нокаутом в первом раунде и защитил пояс WBA

Карсон, США, , 11:26 — REGNUM Американский боксер Джервонта Дэвис одержал победу над мексиканцем Уго Руисом и защитил этим свой пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 58,9 кг на турнире в Карсоне (США), сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

Дэвису очень активно начал бой и вскоре у мексиканца началось носовое кровотечение. Затем, конце первого раунда, Руис сначала попал в нокдаун, а после этого судья присудил победу американцу техническим нокаутом ввиду его подавляющего преимущества. Победа была присуждена Дэвису за секунду до окончания первого раунда.

Это 21 победа для ни разу не бывшего проигравшего 24-летнего Дэвиса (2 нокаутом) и пятое поражение для 32-летнего Руиса при 39 победах (33 нокаутом).

Отметим, первоначально соперником Дэвиса и претендентом на пояс чемпиона WBA в весовой категории до 58,9 кг должен был стать другой мексиканский боксер Абнер Марис. Однако незадолго до боя у него обнаружили отслоение сетчатки глаза, и поэтому он был вынужден сняться с турнира.