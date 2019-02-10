Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
11:06:57 МСК

СМИ: форвард «Воркслы» Кулач может перейти в клуб РПЛ

Спорт

Ранее игрок /отказался от перехода в другой украинский клуб

Полтава, Украина, 10 февраля 2019, 11:06 — REGNUM  Нападающий футбольного украинского клуба «Ворксла» из Полтавы Владислав Кулач может продолжить свою карьеру в одном из клубов Российской Премьер-лиги, сообщает 10 февраля Footboom.

По данным источника, 25-летний игрок получил предложение одного из клубов РПЛ и ранее отказался от перехода в другой украинский клуб — «Александрия», по причине того, что его не устроили условия контакта.

При этом права на футболиста принадлежат ещё одному украинскому клубу — донецкому «Шахтеру».

Отметим, в текущем сезоне Владислав Кулач сыграл 14 матчей в чемпионате Украины по футболу и отметился в них четырьмя мячами и одной результативной передачей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить