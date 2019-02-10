Овечкин сделал подарок своему юному поклоннику перед игрой с «Флоридой»

Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок своему юному поклоннику, который пришел на матч «Вашингтона» с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ, фото болельщика с подарком опубликовано 10 февраля в официальном Twitter столичного американского клуба.

Юный поклонник Овечкина по имени Зак пришел на матч с табличкой, на которую он наклеил фотографию российского хоккеиста с Кубком Стэнли и написал свою просьбу к российскому хоккеисту подарить ему шайбу. Овечкин заметил мальчика на трибунах и во время предматчевой разминки подарил ему не шайбу, а свою клюшку, чем очень обрадовал своего поклонника.

Отметим, российский хоккеист уже не первый раз дарит клюшки своим юным поклонникам, так 11 января после матча «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» (4:2 в пользу «Вашингтона») российский нападающий подарил клюшку своей юной болельщице, чему больше самой девочки обрадовалась её мама.