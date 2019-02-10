Адесанья одержал победу над Силвой на турнире UFC234

Мельбурн, Австралия, , 10:20 — REGNUM Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал победу над бразильцем Андерсоном Силва в поединке в рамках турнира UFC234, проходившем в Мельбурне, сообщает 10 февраля «матч ТВ».

Победа была присуждена новозеландцу единогласным судейским решением со счетом 29−28, 30−27, 30−27.

Данная победа стала для 29-летнего Адесаньи пятой в турнирах UFC и шестнадцатой в карьере без единого поражения. Для 34-летнего Силвы это девятое поражение в 44 поединках, при одном отмененном из-за проблем с допингом.

Отметим, главным боем турнира UFC234 должен был стать поединок между австралийцем Робертом Уиттакером и американцем Кевином Гастелумом за титул чемпиона организации в среднем весе. Однако за два часа до боя австралийский боец был вынужден снятся с поединка по причине ущемления грыжи.