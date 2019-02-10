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«Коламбус» обыграл «Вегас» с тремя очками Панарина

Спорт

Встреча проходила на домашнем льду «Вегаса» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 4:3

«Коламбус» обыграл «Вегас» с тремя очками Панарина
Michael Miller
Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Парадайс, США, 10 февраля 2019, 10:21 — REGNUM  Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

Встреча проходила на домашнем льду «Вегаса» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 4:3.

Игра шла на равных и только в конце игры «Коламбусу» удалось переиграть хозяев, удачно реализовав большинство.

У победителей голы на счету Джоша Андерсона (5-я минута), российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина (36-я) и дубль у Кэма Аткинсона (55-я, 58-я в большинстве).

У их соперников отличились Шмидт (5-я), Меррилл (18-я) и Икин (50-я).

Артемий Панарин также сделал в матче две результативные передачи и стал первой звездой матча. Его коллега по клубу голкипер Серей Бобровский смог отразить 20 бросков по его воротам.

Отметим, по итогам игры «Коламбус» с 65 очками находится на седьмой позиции в восточной конференции НХЛ, «Вегас» с 66 очками на пятой позиции запада.

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