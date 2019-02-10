«Коламбус» обыграл «Вегас» с тремя очками Панарина

Парадайс, США, , 10:21 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

Встреча проходила на домашнем льду «Вегаса» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 4:3.

Игра шла на равных и только в конце игры «Коламбусу» удалось переиграть хозяев, удачно реализовав большинство.

У победителей голы на счету Джоша Андерсона (5-я минута), российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина (36-я) и дубль у Кэма Аткинсона (55-я, 58-я в большинстве).

У их соперников отличились Шмидт (5-я), Меррилл (18-я) и Икин (50-я).

Артемий Панарин также сделал в матче две результативные передачи и стал первой звездой матча. Его коллега по клубу голкипер Серей Бобровский смог отразить 20 бросков по его воротам.

Отметим, по итогам игры «Коламбус» с 65 очками находится на седьмой позиции в восточной конференции НХЛ, «Вегас» с 66 очками на пятой позиции запада.