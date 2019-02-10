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«Оклахома» переиграла «Хьюстон» с трипл-даблом Уэстбрука

Спорт

Встреча проходила в Хьюстоне и закончилась со счетом 117:112 в пользу гостей

Хьюстон, США, 10 февраля 2019, 10:02 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

Встреча проходила в Хьюстоне и закончилась со счетом 117:112 в пользу гостей.

Самым результативным у победителей и в игре стал нападающий гостей Пол Джордж, который набрал 45 очков в игре. Также его партнер по клубу Рассел Уэстбрук записал на свой счет трип-дабл с 21 очком, 12 подборами и 11 результативными передачами.

У их оппонентов самым результативным стал Джеймс Харден, который набрал 45 очков. Его коллега по «Рокетс» Кеннет Фарид набрал в матче дабл-дабл с 17 очками и 12 подборами.

Отметим, это третья подряд победа «Оклахомы» и по ее итогам клуб с 91 очком находится на пятом месте в турнирной таблице регулярного сезона НБА, «Хьюстон» с 87 очками на десятой позиции.

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Баскетбол
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