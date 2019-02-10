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«Флорида» переиграла «Вашингтон» в овертайме, несмотря на гол Кузнецова

Спорт

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и закончилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей

Вашингтон, 10 февраля 2019, 09:39 — REGNUM  Хоккейный луб «Флорида Пантерз» одержал победу в овертайме над хоккеистами «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 февраля Sport 24.

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и закончилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей.

Проигрыш «Вашингтона» особенно обиден ввиду того, что столичный американский клуб смог перевести игру в овертайм, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2 и 2:4.

В составе победителей голы на счету Фрэнка Ватрано (13-я минута), Кейта Яндла (14-я), Колтона Севьюра (30-я) и Дерика Брассара (41-я). Победная шайба на счету Майка Хоффмана (62-я при игре 4×3)

У их оппонентов отличились Бретт Коннолли (26-я, 47-я), оформивший в игре дубль, еще по голу записали на свой счет Ларс Эллер (40-я) и российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов (57-я).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в матче результативной передачей.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов не сделал в матче никаких результативных действий, его коллега по клубу Богдан Киселевич в заявку на матч не попал.

Отметим, по итогам игры «Флорида» с 58 очками находится на двенадцатой строке восточной конференции НХЛ, «Вашингтон» там же с 67 очками на шестом месте.

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