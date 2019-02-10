Российские саночники Павличенко и Репилов спели гимн России на награждении

Оберхов, Германия, , 08:55 — REGNUM Российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов исполнили, а капелла гимн Российской Федерации на церемонии награждения на чемпионате Европы в Оберхофе (Германия). Видео с исполнением российским спортсменами гимна России выложил 10 февраля в своем Facebook сотрудник Международной федерации санного спорта (FIL) Уилли Уилманн.

Спортсмены спели гимн, а капелла ввиду того, что у организаторов соревнований возникла техническая проблема с воспроизведением фонограммы с российским гимном.

Сам Уиллман написал в своем комментарии к видео с поющими гимн российскими спортсменами: «Когда техника ломается, они поют сами».

Также он поблагодарил Паличенко и Ерпилова и добавил, что это стало самой уникальной церемонией награждения для него.

«Вот почему я люблю свою работу», — заключил сотрудник FIL.

Отметим, Семен Павличенко стал победителем соревнований в Оберхофе, являющихся этапом Кубка мира по санному спорту, а Роман Репилов завоевал второе место.