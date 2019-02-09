«Хаддерсфилд» уступил «Арсеналу» в матче АПЛ

Лондон, 9 февраля 2019, 20:54 — REGNUM 9 февраля между коллективами «Хаддерсфилд» и «Арсенал» на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «канониров».
Первый мяч на 16-й минуте забил молодой нигерийский вингер Алекс Айуоби — 0:1. Через 28 минут Александр Ляказетт удвоил преимущество гостей — 0:2. В конце матча Сеад Колашинац срезал мяч в свои ворота и установил окончательный счет — 1:2.
Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Арсенал»)
Удары 10/6
Удары в створ ворот 5/4
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 8/11
Поданные угловые 5/0
«Арсенал» набрал 50 очков и остался на 6-й позиции. «Хаддерсфилд» с 11-ю баллами занял последнее место.
Стартовые составы команд на матч:
«Хаддерсфилд»: Хамер, Смит, Конголо, Йоргенсен, Хогг, Шиндлер, Бакуна, Муй, Качунга, Диакаби, Панчон.
«Арсенал»: Лено, Косельни, Монреаль, Мустафи, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Колашинац, Мхитарян, Айуоби.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.
Желтые карточки: Шиндлер — 36, Конголо — 49, Мэйтленд-Найлз — 55, Колашинац — 90+1, Диакаби — 90+2.
Голы: Айуоби 16 — 0:1, Ляказетт 44 — 0:2, Колашинац (авг) 90 — 1:2.