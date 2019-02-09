«РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» расписали мировую

Берлин, , 20:45 — REGNUM 9 февраля между коллективами «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Айнтрахт»)

Удары 15/5

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 10/10

Поданные угловые 7/4

«РБ Лейпциг» с 38-ю очками остался на 4-й позиции. «Антрахт» (Франкфурт) набрал 33 очка и поднялся на 5-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Ильзанкер, Мукиэле, Забитцер, Клостерманн, Халштенберг, Лаймер, Демме, Поульсен, Вернер.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Хасебе, Ребич, Фернандеш, Костич, Роде, да Кошта, Йович, Аллер.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.

Желтые карточки: Орбан — 24, Лаймер — 26, Фернандеш — 28, Ильзанкер — 55, Забитцер — 83, Виллемс — 84.