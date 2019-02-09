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Лыжная гонка «Лыжня России» прошла в Калуге

Спорт

В гонке приняли участие, как профессиональные спортсмены, так и любители

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Лыжная гонка «Лыжня России» прошла в Калуге
Иллюстрация: Kaluga-gov.ru
Участники массовой гонки «Лыжня России» в Калуге.

Калуга, 9 февраля 2019, 19:56 — REGNUM  XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась сегодня, 9 февраля, в Калуге на базе спортивной школы олимпийского резерва в Анненках.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области, на лыжные трассы вышли 4,5 тысячи жителей Калуги и любители лыжного спорта из ближайших районов области.

В гонке приняли участие, как профессиональные спортсмены, так и любители. Победителей массовых лыжных соревнований наградили медалями и памятными подарками.

10 февраля жителей Обнинска ждут на лыжероллерной трассе для участия в ежегодном массовом мероприятии «Лыжня Обнинска-2019».

Напомним, зимний праздник «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Количество ее участников увеличивается — в нынешнем году 73 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять в ней участие.

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Соревнования «Лыжня России»
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