«МЮ» на выезде разгромил «Фулхэм»

Лондон, , 17:25 — REGNUM 9 февраля между коллективами «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Крейвен Коттедж» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «манкунианцев».

Первый мяч на 14-й минуте матча забил хавбэк сборной Франции Поль Погба после передачи Антони Марсьяля — 0:1. Через 9 минут Марсьяль отличился забитым мячом — 0:2. На экваторе второй половины Погба оформил дубль, реализовав пенальти — 0:3.

Статистика матча («Фулхэм"/"МЮ»)

Удары 11/14

Удары в створ ворот 3/8

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 13/9

Поданные угловые 5/4

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и временно поднялся на 4-ю строчку. «Фулхэм» с 17-ю баллами остался на предпоследней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Фулхэм»: Рико, Одои, Рим, Ле Маршан, Брайан, Чемберс, Бабел, Шюррле, Вьетто, Сери, Митрович.

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Далот, Погба, Шоу, Эррера, Матич, Мата, Лукаку, Марсьяль.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Желтые карточки: Брайан — 25, Чемберс — 38, Матич — 43, Де Хеа — 90, Митрович — 90.

Голы: Погба 14 — 0:1, Марсьяль 23 — 0:2, Погба (пен) 65 — 0:3.