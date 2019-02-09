Итальянка Эррани вернется на корт после допинговой дисквалификации

Рим, , 16:05 — REGNUM Срок дисквалификации за допинг итальянской теннисистки Сары Эррани истекает 9 февраля, сообщает 9 февраля Сhampionat.com.

Спортсменка, отбывшая свое дисквалификационное наказание, вернется на корт в матче противостояния между Италией и Швейцарией на Кубке Федераций и проведет игру с Белиндой Бенчич.

Отметим, Эррани была дисквалифицирована на два месяца после того как в её крови обнаружили следы запрещенного летрозола. Тогда спортсменка заявила, что препарат попал в её организм случайно, так как её лечащаяся от рака мать оставила его на столе и вещество попало в организм Эррани с пищей.

В июне 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил срок дисквалификации итальянской теннисистки до 10 месяцев.