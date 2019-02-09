Аллегри о конфликте с Дибалой: дело закрыто

Турин, Италия, , 16:05 — REGNUM Главный тренер футбольного туринского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри дал свой комментарий на тему его конфликта с форвардом команды Пауло Дибалой, его слова приводит 9 февраля Football Italia.

«Дибала извинился», — заявил Аллегри и добавил, что игрок является умным парнем, а потому он ничего другого от него и не ждал.

Также главный наставник «Ювентуса» отметил, что клуб возложил на игрока серьезную ответственность, когда отдал ему футболку с номером «10».

«Он понял ситуацию, поэтому дело закрыто», — заключил Миссимилиано Аллегри.

Напомним, конфликт между главным тренером «Ювентуса» и Пауло Дибалой произошел на тренировке после матча 22-го тура итальянского чемпионата с «Пармой», закончившейся в ничью (3:3), и причиной его стало то, что игрок ушел в раздевалку после того как его заменили прямо во время матча. После этого Аллегри публично отчитал 25-летнего нападающего.

Отметим, в текущем сезоне Дибала сыграл за клуб в 19 матчах и отметился в них двумя мячами и четырьмя результативными передачами.