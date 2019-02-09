Экс-хавбек ЦСКА: мои последние шесть месяцев в России были очень плохими

Москва, , 15:35 — REGNUM Бывший полузащитник футбольного московского клуба ЦСКА и футбольной сборной Швеции Расмус Эльм рассказал о периоде, когда он играл в России и о своем нынешнем состоянии здоровья, его слова приводит 9 февраля «Спорт-Экспресс».

«Сейчас я в порядке, хорошо себя чувствую. Мои последние шесть месяцев в России были очень плохими», — рассказал шведский футболист и добавил, что сообщения СМИ о том, что он мог умереть, были сильно преувеличены и теперь с ним все нормально. Также Эльм рассказал, что сейчас у него бывает на спортивных сборах усталость в ногах, однако с желудком у него все хорошо.

«И это просто прекрасно», — заключил Расмус Эльм.

Напомним, Расмус Эльм играл за московскую команду ЦСКА с 2012 по 2014 год. Он сыграл за клуб 45 матчей и отметился в них пятью мячами. Затем из-за серьезных проблем с желудком игрок был вынужден покинуть московский клуб.