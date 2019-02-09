СМИ: Марокко хочет заплатить Месси € 450 тыс за участие в товарищеской игре

Рабат, , 14:50 — REGNUM Федерация футбола Марокко намеревается заплатить ассоциации футбола Аргентины 450 тысяч евро за участие в товарищеском матче сборных двух стран форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает 9 февраля AS.

Товарищеский матч между сборными Марокко и Аргентины состоится 26 марта на поле стадиона «Принц Мула Абдулла» в Рабате. Ранее СМИ сообщали, что Месси намерен в ближайшее время возобновить свои выступления за сборную Аргентины по футболу.

Отметим, последний раз Месси сыграл за сборную Аргентина в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в Москве, где аргентинская команда проиграла сборной Франции со счетом 4:3. После этого форвард приостановил свои выступления в национальной команде.