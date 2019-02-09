Защитник «Леванте» Тоньо арестован по обвинению в семи преступлениях

Валенсия, Испания, , 14:39 — REGNUM Защитник футбольного испанского клуба «Леванте» Тоньо Гарсиа арестован по подозрению в угрозах и вымогательстве, сообщает 9 февраля портал Goal.com.

Согласно опубликованной информации, 29-летнего футболиста арестовали вместе еще с шестью фигурантами уголовного дела по обвинению в семи разнообразных преступлениях, в том числе участие в организованной преступной группе, угрозы, изготовление фальшивых документов и вымогательство.

Пятеро из семи арестованных уже предстали перед судом, ещё двоим — и одним из них является Тоньо, это только предстоит.

Кроме этого известно, что у футболиста нет возможности выйти из-под ареста под залог.

Отметим, Тоньо Гарсия играет за клуб «Леванте» с 2014 года и 6 февраля он подписал с клубом новый контракт сроком до лета 2023 года. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб в 17 матчах и отметился в них одним мячом и тремя результативными передачами.