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«Краснодар-2» переиграл «Урал» в матче ФНЛ

Спорт

Итог встречи — 2:1 в пользу краснодарского клуба

Никосия, 9 февраля 2019, 14:08 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар-2» одержал победу над командой «Урал» в игре первого тура группы С Олимп-Кубка Футбольной национальной лиги России (ФНЛ), проходящего на Кипре, проигрывая по ходу матча. Об этом сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Счет на 19-й минуте мачта открыл голландский хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир.

Ответить «Краснодар-2» смог только на 75-й минуте, когда хавбек команды Леон Сабуа точно реализовал пенальти, назначенный в ворота «Урала». Затем на последней минуте встречи Сабуа снова поразил ворота соперника и этим принес победу своей команде.

Итог встречи — 2:1 в пользу краснодарского клуба.

Отметим, в другом матче группы С Олимп-Кубка ФНЛ сыграют футбольные клубы «Тамбов» и «Химки».

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