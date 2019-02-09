Полента, интересовавший «Спартак», перешел в «Гэлакси»

Лос-Анджелес, США, , 14:07 — REGNUM Уругвайский защитник Диего Полента, которым ранее интересовался московский футбольный клуб «Спартак», вошел в состав команды MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает 9 февраля официальный сайт американской футбольной команды.

Футболист пришел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента и ранее он играл за клуб из Монтевидео «Насьонал».

Отметим, осенью 2018 года к игроку проявлял интерес московский «Спартак» и даже сообщалось, что его агент вел переговоры с московским клубом. Также во время выступления Поленты в Европе — в серии В итальянского чемпионата, им в декабре 2016 года интересовался санкт-петербургский клуб «Зенит».