Суббота, 9 Февраля 2019 года
14:00:30 МСК

Главный тренер «Баварии»: Нойер скорее всего пропустит матч с «Шальке»

Спорт

По словам Ковача, окончательное решение об участии в игре за самим игроком

Мюнхен, Германия, 9 февраля 2019, 14:00 — REGNUM  Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер вероятнее всего пропустит матч своей команды с футболистами «Шальке» в рамках 21-го тура Бундеслиги, сообщил главный тренер «Баварии» Нико Ковач, его слова приводит 9 февраля официальный сайт «Баварии».

По словам Ковача, окончательное решение об участии в игре за самим игроком, так как в матче с «Гертой» футболист играть не смог.

«Скорее всего, не увидим Мануэля на поле и в игре с гельзенкирхенцами», — заявил Нико Ковач и добавил, что клуб не хочет рисковать Нойером в преддверии игры в лиге Чемпионов с командой Английской Премьер-лиги «Ливерпуль».

Отметим, Мануэль Нойер вынужден был из-за травмы большого пальца правой руки пропустить игру 1/8 финала Кубка Германии его команды с клубом «Герта». Матч 21-го тура Бундеслиги между клубами «Бавария» и «Шальке» состоится 9 февраля и начнется в 20:30 мск.

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Футбол
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