Суббота, 9 Февраля 2019 года
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«Интер» продлил контракт с Шкриньяром

Спорт

Заработная плата 23-летнего словака увеличится почти вдвое

Милан, Италия, 9 февраля 2019, 13:15 — REGNUM  Футбольный миланский клуб «Интер» и словацкий защитник команды Милан Шкриньяр смогли договориться о продлении контракта футболиста, сообщает 9 февраля Corriere dello Sport.

Как сообщает источник, по новому соглашению, заработная плата 23-летнего словака увеличится почти вдвое — с 1,7 млн евро до 3 млн евро. Также в контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.

Новый контракт, заключенный между игроком и клубом, будет действовать до лета 2023 года.

Отметим, Милан Шкриньяр перешел в «Интер» летом 2017 года из состава клуба «Сампдория», сумма трансфера тогда составила 34 млн евро. В текущем сезоне футболист сыграл за «Интер» в 20 матчах и отметился в них одним мячом в собственные ворота.

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Футбол
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