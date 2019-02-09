«Спартак» поздравил защитника Ещенко с 35-летним юбилеем

Москва, , 12:28 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» поздравил своего защитника Андрея Ещенко с 35-летием, соответственное сообщение размещено 9 февраля в официальном Twitter московской команды.

В поздравительном сообщении Ещенко с 35-летним юбилеем от «Спартака», отмечается, что характерными качествами футболиста являются цепкость, надежность и жажда борьбы.

«С днем рождения, боец!», — заключается в сообщении.

В настоящее время футболисты «Спартака» находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции и сегодня команда проведет товарищеский матч со словацкой командой «Слован».

Отметим, Андрей Ещенко перешел в «Спартак» в 2016 году и провел за команду 70 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.