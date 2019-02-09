Отец Ерёменко: сын сделал хороший выбор, когда перешел в «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM Полузащитник Роман Ерёменко сделал хороший выбор своим переходом в состав футбольного клуба «Ростов», считает отец футболиста, в прошлом игрок команды «Ростсельмаш», Алексей Ерёменко, его слова приводит 9 февраля официальный сайт «Ростова».

По словам Ерёменко-старшего, его сын сделал выбор клуба самостоятельно, и он уже взрослый, семейный человек.

«Знаю, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но, думаю, он сделал хороший выбор», — заявил отец Романа Ерёменко и добавил, что ФК «Ростов» является командой, которая подкупает своей дисциплиной и организованностью и может выигрывать за счет порядка.

Также отец футболиста рассказал о том, что он смотрел игру «Ростова» в Кубке Матч Премьер и увидел в ней прежнего Романа Ерёменко — видящего поле и передачи, а также могущего уходить из-под прессинга противника, благодаря изученным в детстве приемам.

«Ну и конечно же удар. Хороший удар — это у нас семейное. И об этих качествах я говорю не как отец, а как тренер», — заключил Алексей Ерёменко.

Отметим, 31-летний Роман Ерёменко перешел в «Ростов» я январе 2019 года из московской команды «Спартак», в составе которого он вышел на поле впервые после своей двухлетней дисквалификации. Контракт между «Ростовом» И Ерёменко заключен ан срок 2,5 года.