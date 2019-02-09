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Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов

Спорт

Японская спортсменка сумела набрать за исполнение короткой и произвольной программы 221,99 балла

Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов
David W. Carmichael
Рика Кихира

Анахайм, США, 9 февраля 2019, 11:51 — REGNUM  Японская фигуристка Рика Кихира стала победительницей в одиночном разряде у женщин на чемпионате четырех континентов, проходящем в Анахайме (США), сообщает 9 февраля Сhampionat.com.

Спортсменка из Японии сумела набрать за исполнение короткой и произвольной программы 221,99 балла.

На втором месте представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая набрала 207,46 баллов. Замыкает тройку лучших ещё одна представительница страны Восходящего солнца Маи Михара с результатом 207,12 балла.

Отметим, это первое выступление Кихиры во взрослом чемпионате и её второй выигрыш на международных турнирах. Также она стала победительницей финала Гран-При в декабре 2018 года.

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