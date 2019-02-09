«Уфа» встретится с ЦСКА в третьем контрольном матче на сборах в Испании

Мадрид, , 11:18 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» проведет третий контрольный товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Бенидорме (Испания) с московской командой Российской Премьер-лиги ЦСКА, сообщает 9 февраля пресс-служба уфимского клуба.

По данным пресс-службы, всего будет проведено три товарищеских матча. В первом, 15 февраля, уфимский клуб сыграет с командой испанской Примеры «Альмерия». Во втором — 19 февраля, с «Локомотивом» из Тбилиси. И в третьем, заключительном товарищеском матче, сыграет с ЦСКА, московский клуб также проводит свои сборы в Испании.

О времени проведения игр будет сообщено позднее.

Отметим, по итогам 17 туров чемпионат России по футболу «Уфа» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. ЦСКА на третьем месте с 30 очками.