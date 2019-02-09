Серроне: будем драться с Макгрегором за титул временного чемпиона

Лас-Вегас, США, , 11:12 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Дональд Серроне сообщил о том, что вероятно он и Макгрегор проведут бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Боец написал об этом 9 февраля в своем Twitter.

«Хорошие новости, Конор. Похоже, мы подеремся за титул временного чемпиона в легком весе», — написал Дональд Серроне.

Отметим, ранее о возможности проведения боя за временный титул чемпиона UFC в легком весе рассказал глава UFC Дана Уайт.

По словам Уайта, организация может принять такое решение в случае если действующий чемпион UFC в легком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов примет решение не выходит на поединки UFC до окончания дисквалификации Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.