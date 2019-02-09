СМИ: «Атлетико» не против возвращения Льоренте

Бильбао, Испания, , 11:12 — REGNUM Футбольный испанский клуб «Атлетико» из Бильбао интересуется испанским нападающим команды «Тоттенхжм Спур» Фернандо Льоренте, сообщает 9 февраля со ссылкой на ESPN Football Espana.

Согласно опубликованным данным, команда из Бильбао хочет приобрести нападающего во время летнего трансферного окна и Льоренте может достаться баскскому клубу бесплатно, так как текущий контракт 33-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» истекает летом 2019 года. Сам Льоренте, который играл в «Атлетико» с 2004 по 2012 год, ранее заявлял о том, что он не был бы против возвращения в команду.

Отметим, Льоренте перешел в «Тоттенхэм» в 2017 году из команды «Суонси» за 15,1 млн евро. В текущем сезоне сыграл в девяти матчах за клуб и отметился в них одним мячом и девятью результативными передачами.