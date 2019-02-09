Роджер Федерер: о будущем сезоне задумываться рано

Берн, , 10:34 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что о том, как он будет выступать в следующем сезоне задумываться ещё рано, его слова приводит 9 февраля агентство France Presse.

«Мне пока что рано задумываться о следующем сезоне», — заявил швейцарский теннисист и добавил, что его главной целью в текущем сезоне станет победа на турнире в Уимблдоне, хотя и остальные турниры также имеют для спортсмена большое значение.

Кроме этого Федерер рассказал о том, что он старается подготовится как можно лучше к турниру в Дубае, а также не испытывает недостатка в мотивации и хорошо себя чувствует.

Отметим, по итогам 2018 года Роджер Федере является третьей ракеткой мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).