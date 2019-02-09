Смирнова стала четвертой в могуле на ЧМ по фристайлу в США

Парк-Сити, США, , 10:26 — REGNUM Российская спортсменка Анастасия Смирнова заняла четвёртое место в соревнованиях по могулу (спуск на горных лыжах по бугристому склону — прим. ред.) на этапе мира по фристайлу и сноуборду, проходящему в Парк-Сити (США), сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Первое место у представительницы Казахстана Юлии Галышевой, чей результат составил 79,14 баллов. На втором месте Энтони Джакара из Австралии с 78,99 очками. Третьей стала француженка Перрин Лаффон с результатом 78,70 очков.

Результат Смирновой, принесший ей четвёртое место, составил 72,67 очка.

Отметим, 16-летняя Смирнова впервые выступает на соревнованиях Кубка мира и является действующей чемпионкой России в данной дисциплине. Также спортсменка является четырехкратной чемпионкой этапов Кубка Европы и пятикратной — этапов Кубка России.