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Смирнова стала четвертой в могуле на ЧМ по фристайлу в США

Спорт

Первое место у представительницы Казахстана Юлии Галышевой

Парк-Сити, США, 9 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  Российская спортсменка Анастасия Смирнова заняла четвёртое место в соревнованиях по могулу (спуск на горных лыжах по бугристому склону — прим. ред.) на этапе мира по фристайлу и сноуборду, проходящему в Парк-Сити (США), сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Первое место у представительницы Казахстана Юлии Галышевой, чей результат составил 79,14 баллов. На втором месте Энтони Джакара из Австралии с 78,99 очками. Третьей стала француженка Перрин Лаффон с результатом 78,70 очков.

Результат Смирновой, принесший ей четвёртое место, составил 72,67 очка.

Отметим, 16-летняя Смирнова впервые выступает на соревнованиях Кубка мира и является действующей чемпионкой России в данной дисциплине. Также спортсменка является четырехкратной чемпионкой этапов Кубка Европы и пятикратной — этапов Кубка России.

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