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Женская сборная Германии по биатлону выиграла эстафету 4х6 км в Канаде

Спорт

Российская женская биатлонная сборная на 10-м месте

Кэнмор, Канада, 9 февраля 2019, 10:23 — REGNUM  Женская немецкая сборная по биатлону стала победительницей в эстафете 4×6 километров на этапе Кубка мир, проходящем в Кэнморе (Канада), сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Победный результат женской сборной Германии по биатлону составил 1 час 10 минут 16,3 секунды при 12-ти использованных дополнительных патронах и одном штрафном круге. На втором месте норвежская женская сборная с результатом +30,2 секунды ко времени победительниц с двумя штрафными кругами и 7-ми дополнительными патронами. На третьем — представительницы Франции с результатом +41,6 секунды ко времени лидера с 12-ю дополнительными патронами.

Женская российская биатлонная сборная замкнула десятку лучших с результатом +4 минуты 39,2 секунды при одном штрафном круге и 1-ти дополнительных патронах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде.

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