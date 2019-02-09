Наоми Осака признана лучшей теннисисткой января в WTA

Лондон, , 09:59 — REGNUM Японская спортсменка Наоми Осака стала лучшей теннисисткой января по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), итоги голосования объявлены сайтом WTA 9 февраля.

В голосовании за звание лучшей теннисистки WTA в январе Наоми Осака обошла таких соперниц как чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова.

Такого результата японская теннисистка сумела достичь благодаря тому, что в январе 2019 года стала победительницей открытого чемпионата WTA в Австралии, обыграв Плишкову в матче полуфинала, а Квитову — в финальном поединке. Благодаря данной победе Осака смогла также возглавить рейтинг теннисисток WTA.

Также в номинации «Прорыв января» победительницей стала 18-летняя украинка Даяна Ястремская, которая набрал 46% голосов и обошла двух американских спортсменок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову.

Отметим, Осака также стала победительницей турнира WTA US Open серии Большого шлема в 2018 году.