«Нью-Орлеан» выиграл у «Миннесоты» благодаря 32 очкам Дэвиса

Новый Орлеан, США, , 09:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Игра прошла в Новом Орлеане и закончилась со счетом 122:117 в пользу хозяев.

У победителей самым результативным стал недавно вернувшийся в строй после травмы центровой Энтони Дэвис, который набрал 32 очка в матче. Ещё 27 очков на счету коллеги Дэвиса Джру Холидея и 19 — у Кенрика Уильямса.

У их оппонентов лучшими стали, набравший 32 очка Карл-Энтони Таунс и набравший дал-дабл в мачте (23 очка и 10 подборов) Эндрю Уиггинс.

Отметим, этой победой «Нью-Орлеан» прервал свою серию из тех поражений подряд и с 79 очками при 55 играх находится на 22-ом месте в турнирной таблице регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» же это третье подряд поражение и по его итогам клуб с 79 очками при 54 играх находится на 21-ой строчке.