«Голден Стейт» выиграл у «Финикса», проигрывая 17 очков по ходу матча

Финикс , США, , 09:37 — REGNUM Баскетболисты команды «Голден Стэйт Уориорз» одержал волевую победу над клубом «Финикс Санз» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Встреча проходила в Финиксе и закончилась со счетом 117:107 в пользу гостей.

Самым результативным у победителей стал Клэй Томпсон, набравший 25 очков и реализовавший 4 из 5 броско из-за дуги. 21 очко также записал в свой актив Кевин Дюрант, ещё 20 у Стивена Карри и 18 у Демаркуса Казинса.

У их оппонентов дабл-даблы на счету Келли Убре (25 очков и 12 подборов) и Деандре Эйтона (23 очка и 12 подборов).

Стоит отметить, что преимущество хозяев в матче доходило да 17 очков, однако это не помешало «Голден Стэйт» в итоге победить.

Также отметим, по итогам игры «Голден Стэйт Уориорз» находятся на втором месте турнирной таблицы регулярного сезона НБА, «Финикс» с 68 очками расположился на 29-ой, предпоследней позиции.