Панарин: хочу воспользоваться шансом стать свободным агентом

Колумбус, США, , 08:45 — REGNUM Российский форвард хоккейной команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о своем желании стать летом свободным агентом, его слова приводит 9 февраля The Columbus Dispatch.

«Жизнь одна, шанс стать свободным агентом может быть один, и я хочу воспользоваться им», — рассказал Артемий Панарин и добавил, что он не выбрал команду и нет клуба, в который бы хоккеист хотел сейчас перейти.

Также российский форвард заявил, что он хочет дождаться лета, а сейчас не знает, чего хочет. Кроме этого, по мнению хоккеиста, у «Коламбуса» есть шанс на завоевание Кубка Стенли в этом сезоне, и он хочет помочь своему клубу в этом.

«Я готов ко всему, потому что мне нравится играть в хоккей. Если Ярмо Кекяляйнен обменяет меня, значит так тому и быть. Вот и всё», — заключил Панарин.

Отметим, текущий контракт российского игрока с «Коламбусом» рассчитан до 1 июля 2019 года и если до 25 февраля он не подпишет контракт с каким-либо клубом НХЛ, Панарин выйдет в статус свободного агента. Также сообщалось, что интерес к Панарину проявляют такие клубы как «Нэшвилл Предаторз» и «Бостон Брюинз».

Напомним, в текущем сезоне Артемий Панарин сыграл в 51 матче и отметился в них 20 шайбами и 40 результативными передачами.