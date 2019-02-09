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Прыгунья Сидорова стала победительницей мадридского этапа зимнего тура IAAF

Спорт

Её победная высота составила 4,91 метра

Мадрид, 9 февраля 2019, 08:34 — REGNUM  Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей этапа зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), проходящего в Мадриде, сообщает 9 февраля Sport 24.

Российская легкоатлетка выступает на соревнованиях в нейтральном статусе, и её победная высота составила 4,91 метра. На втором месте представительница Греции Николета Кириакопулу, которая смогла взять высоту в 4,74 метра. Третье место у Алиши Ньюман из Канады, которая смогла взять высоту 4,56 метров.

Отметим, данный результат — лучший для российской легкоатлетки в нынешнем году. Анжелика Сидорова является победительницей чемпионата Европы — в 2014 году, а также двукратной чемпионкой России — в 2014 и 2015 годах.

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Легкая атлетика
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