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«Милуоки» победил на выезде «Даллас» с дабл-даблом Адетокунбо

Спорт

122:107 в пользу гостей

Даллас, США, 9 февраля 2019, 08:27 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 февраля Сhampionat.com.

Встреча прошла в Далласе и закончилась со счетом 122:107 в пользу гостей.

Самым результативным в игре стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал в матче дабл-дабл с 29 очками и 17 подборами. Ещё 20 очков записал в свой актив партнёр Адетокунбо по клубу Брук Лопес и по 18 Эрик Бледсо и Малкольм Брогдон.

У «Далласа» самым результативным стал словенский защитник клуба Лука Дондич с 20 очками, его коллега по клубу Трей Берк набрал в матче 18 очков.

Отметим, это шестая подряд победа «Милуоки» и по её итогам клуб с 95 очками возглавляет турнирную таблицу НБА. Для «Далласа» же это первое поражение за последние три игры и клуб с 79 очками находится на девятнадцатой позиции в чемпионате.

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