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Российская хоккейная сборная юниоров уступила финнам на турнире Пяти наций

Спорт

Встреча закончилась со счетом 3:2 по буллитам в пользу финнов

Сочи, Краснодарский край, 9 февраля 2019, 08:08 — REGNUM  Российская хоккейная юниорская сборная команда (U18) проиграла по буллитам сборной Финляндии на турнире Пяти наций, проходящем в Сочи, сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Встреча закончилась со счетом 3:2 по буллитам в пользу финнов.

Счет в матче открыла сборная Финляндии шайбой Аалтонена, на что сборная России ответила голом Бычкова на 28-й минуте. Затем, на 43-й минуте, российские юниоры смогли выйти в счете перед после шайбы Ващенко, однако гол Тиексолы на 53-й минуте снова восстановил равновесие в счете.

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказалась сборная Финляндии, победный бросок на счету Рятю.

Отметим, это первое поражение юниорской сборной России (U18) на турнире Пяти наций в Сочи. В следующем матче российские хоккеисты сыграют со сборной США.

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