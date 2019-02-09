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Сердар Азмун прибыл на сборы «Зенита» в Испании

Спорт

Футболист перешел в состав санкт-петербургского клуба из казанской команды «Рубин»

Санкт-Петербург, 9 февраля 2019, 07:58 — REGNUM  Иранский новичок футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит», нападающий Сердар Амзун присоединился к команде на тренировочных сборах в Испании, сообщает 9 февраля пресс-служба «Зенита».

Также сообщается, что в гостинице его встретил и поприветствовал главный тренер «Зенита» Серей Семак.

24-летний футболист перешел в состав санкт-петербургского клуба из казанской команды «Рубин» во время зимнего трансферного окна.

Отметим, в текущем сезоне Российской Премьер-лиги Амзун сыграл в 14 матчах за «Рубин» и отметился в них 4 мячами и 4 результативными передачами.

Напомним, «Зенит» является лидером чемпионата России по футболу и возглавляет турнирную таблицу с 34 очками.

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