«Филадельфия» дома переиграла «Денвер»

Филадельфия, США, , 07:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» одержал победу над баскетболистами «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 9 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила на домашнем паркете «Филадельфии» и закончилась со счетом 117:110 в пользу хозяев.

Самым результативным в мачте игроком стал Джей Джей Редик, который набрал 34 очка за игру. Его коллега по клубу Джоэл Эмбиид оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 12 подборами. Также отличился новичок «Филадельфии» Тобиас Харрис, недавно перешедший в команду из клуба «Лос-Анджелес Клиперс». На его счету 14 набранных в игре очков.

У оппонентов «Филадельфии» лучшим стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в игре трип-дабл с 27 очками, 10 подборами и 10 результативными передачами.

Отметим, по итогам игры «Филадельфия» с 80 очками находится на восьмой позиции в турнирной таблице регулярного сезона НБА, «Денвер» с 92 очками на четвёртом месте.